Дерипаска обвинил местные власти в задержке строительства аэропорта Иркутска

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в задержке строительства нового аэропорта в Иркутске виноваты местные власти. Об этом он заявил на открытии нового терминала воздушной гавани в Новокузнецке, пишет ИА IrkutskMedia.
«Иркутский аэропорт — это наша боль. Мы там 12 лет пытаемся провести реконструкцию. У нас есть проект, мы даже земли купили, выкупили все объекты. Но эта чехарда с губернаторами, их неумение сфокусироваться», — рассказал Олег Дерипаска.
По его словам, строительство аэропорта в Иркутске было запланировано одним из первых. За это время были построены аэропорты в других городах — Красноярске, Владивостоке, Сахалине и Новокузнецке. Стоимость проекта иркутского аэропорта бизнесмен оценил в 22−25 млрд рублей, однако точные объемы, по мнению Дерипаски, будут зависеть «от того, насколько убита базовая инфраструктура», сообщает «Интерфакс».
Напомним, что ранее правительство Иркутской области оценило стоимость строительства нового аэропорта Иркутска в ценах 2024 года более чем в 200 млрд рублей. Стоимость работ определена на основе предпроектных расчетов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (головное проектное бюро Росавиации, специализирующееся на развитии наземной инфраструктуры), в нее включены дорожные сети и коммуникации, которые нужно будет построить с нуля. Аэропорт столицы Приангарья может стать самым дорогим из всех построенных в России за последние десятилетия.
Правительство РФ отказалось от переноса аэропорта за пределы города — в деревню Позднякова Иркутского района. Ранее региональные власти выбрали данный населенный пункт, поскольку он являлся самым проработанным участком под оборудование аэропорта. Воздушную гавань планировалось построить в 2028—2030 годах.