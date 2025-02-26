Дерипаска обвинил местные власти в задержке строительства аэропорта Иркутска

Напомним, что ранее правительство Иркутской области оценило стоимость строительства нового аэропорта Иркутска в ценах 2024 года более чем в 200 млрд рублей. Стоимость работ определена на основе предпроектных расчетов ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (головное проектное бюро Росавиации, специализирующееся на развитии наземной инфраструктуры), в нее включены дорожные сети и коммуникации, которые нужно будет построить с нуля. Аэропорт столицы Приангарья может стать самым дорогим из всех построенных в России за последние десятилетия.