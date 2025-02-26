Заместитель Генпрокурора России назвал все просчеты команды Текслера: они масштабные

Это случилось на заседании коллегии прокуратуры Челябинской области.
Сергей Зайцев напомнил, что инициированные по поручению Генпрокурора страны Игоря Краснова — он был в ноябре 2024 горда — проверки вскрыли ряд значимых проблем, в первую очередь в жилищно-коммунальной сфере. В их числе — высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, как следствие, потери энергоресурсов, значительный объем долгов перед поставщиками.
«Более чем на 6 тыс. объектов ЖКХ не оформлены права муниципальной собственности, что препятствует их передаче в концессию и привлечению частного капитала для модернизации коммунального комплекса», — перечислил он.
С нарушением сроков осуществляется реконструкция водозаборов в Верхнеуральском районе и Карабаше.
Отмечены также просчеты при подготовке городов и районов к зимнему периоду, реализации программы капитального ремонта, в том числе по замене лифтового оборудования, а также недостаточная работа регионального оператора по взысканию задолженности с подрядных организаций, просрочивших исполнение договорных обязательства.
Кроме того, заместитель Генерального прокурора РФ обратил внимание на проблемы с обеспечением образовательного процесса детей и срыв срока сдачи в эксплуатацию школ в 20-м микрорайоне Челябинска, Магнитогорске и Увельском районе. Поставлена задача установить системный надзор за возведением этих и других объектов, возводимых в рамках национальных проектов.
В «Единой России» недовольны Текслером из-за срыва сроков ремонта и строительства школ.
Наряду с этим, были обсуждены вопросы с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, обустройством инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям и многие другие.
Отдельно остановились на ситуации с предупреждением чрезвычайных ситуаций природного характера.
Сергей Зайцев выразил озабоченность с подготовкой к паводковому сезону и готовностью гидротехнических сооружений. Для предупреждения нарушений в этой сфере в ходе работы коллегии было объявлено предостережение заместителю губернатора Александру Козлову.
Сергей Зайцев еще раз подчеркнул, что должна быть обеспечена системная защита социальных прав граждан, в первую очередь пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и несовершеннолетних. Он также потребовал уделять особое внимание проблемам участников специальной военной операции и членов их семей.