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Заместитель Генпрокурора России назвал все просчеты команды Текслера: они масштабные

Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев назвал все просчеты команды губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это случилось на заседании коллегии прокуратуры Челябинской области.

Сергей Зайцев напомнил, что инициированные по поручению Генпрокурора страны Игоря Краснова — он был в ноябре 2024 горда — проверки вскрыли ряд значимых проблем, в первую очередь в жилищно-коммунальной сфере. В их числе — высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, как следствие, потери энергоресурсов, значительный объем долгов перед поставщиками.

«Более чем на 6 тыс. объектов ЖКХ не оформлены права муниципальной собственности, что препятствует их передаче в концессию и привлечению частного капитала для модернизации коммунального комплекса», — перечислил он.

С нарушением сроков осуществляется реконструкция водозаборов в Верхнеуральском районе и Карабаше.

Отмечены также просчеты при подготовке городов и районов к зимнему периоду, реализации программы капитального ремонта, в том числе по замене лифтового оборудования, а также недостаточная работа регионального оператора по взысканию задолженности с подрядных организаций, просрочивших исполнение договорных обязательства.

Кроме того, заместитель Генерального прокурора РФ обратил внимание на проблемы с обеспечением образовательного процесса детей и срыв срока сдачи в эксплуатацию школ в 20-м микрорайоне Челябинска, Магнитогорске и Увельском районе. Поставлена задача установить системный надзор за возведением этих и других объектов, возводимых в рамках национальных проектов.

В «Единой России» недовольны Текслером из-за срыва сроков ремонта и строительства школ.

Наряду с этим, были обсуждены вопросы с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот, обустройством инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям и многие другие.

Отдельно остановились на ситуации с предупреждением чрезвычайных ситуаций природного характера.

Сергей Зайцев выразил озабоченность с подготовкой к паводковому сезону и готовностью гидротехнических сооружений. Для предупреждения нарушений в этой сфере в ходе работы коллегии было объявлено предостережение заместителю губернатора Александру Козлову.

Сергей Зайцев еще раз подчеркнул, что должна быть обеспечена системная защита социальных прав граждан, в первую очередь пожилых людей, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и несовершеннолетних. Он также потребовал уделять особое внимание проблемам участников специальной военной операции и членов их семей.

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