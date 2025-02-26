Заместитель Генпрокурора России назвал все просчеты команды Текслера: они масштабные

Кроме того, заместитель Генерального прокурора РФ обратил внимание на проблемы с обеспечением образовательного процесса детей и срыв срока сдачи в эксплуатацию школ в 20-м микрорайоне Челябинска, Магнитогорске и Увельском районе. Поставлена задача установить системный надзор за возведением этих и других объектов, возводимых в рамках национальных проектов.