Посол Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться

Посол России в Панаме Константин Гаврилов заявил, что высказывания администрации США о восстановлении контроля над Панамским каналом представляют собой явный шантаж. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что нейтралитет этого важного межокеанского водного пути должен быть строго соблюден, и Россия будет активно работать на международных площадках для защиты этого статуса.
Гаврилов подчеркнул, что соблюдение нейтралитета канала является ключевым условием для нормального функционирования международной морской торговли. Он также отметил, что безопасность в этом вопросе является общей ответственностью всех стран, и Россия не устанет напоминать об этом как своим партнёрам, так и оппонентам.
Дипломат добавил, что руководство Панамы разделяет подобные взгляды, что подчеркивает важность совместных усилий для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Россия готова продолжать диалог и сотрудничество для достижения этих целей.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть контроль над Панамским каналом. Он неоднократно выражал свою обеспокоенность по поводу передачи канала Панаме, утверждая, что это ослабило позиции Соединенных Штатов в регионе.