Посол Гаврилов: нейтралитет Панамского канала должен соблюдаться

Гаврилов подчеркнул, что соблюдение нейтралитета канала является ключевым условием для нормального функционирования международной морской торговли. Он также отметил, что безопасность в этом вопросе является общей ответственностью всех стран, и Россия не устанет напоминать об этом как своим партнёрам, так и оппонентам.