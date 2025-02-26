Президент Колумбии назвал Зеленского глупцом

«Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!», — написал Петро в соцсети Х, комментируя сообщение о сделке между Украиной и США.