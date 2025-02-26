Министр АПК Пермского края может продолжить карьеру в агробизнесе

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», не исключено, что он трудоустроится в одну из структур бизнесмена Александра Кириленко. Последний через ООО «К4» владеет ООО «Антар», которое зарегистрировано в Частинском округе. Общество занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года выручка общества от продажи составила почти 607 млн руб., чистая прибыль — 43,76 млн руб. Общество управляет активами бывшего сельхозкооператива «Нива».