FT: Макрон не убедил Трампа в необходимости поддержки войск ЕС на Украине

Ранее власти Франции и Великобритании заявили о готовности взять на себя основную часть послевоенной безопасности на Украине, но для этого им необходима логистическая и разведывательная поддержка со стороны США. Встреча Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона прошла в Вашингтоне 24 февраля. 27 февраля в Вашингтон прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.