В Челябинской области в округ преобразуют Красноармейский район

Соответствующее постановление губернатора подписано 24 февраля.
«Согласовать изменение статуса Красноармейского района на статус Красноармейского округа с административным центром в селе Миасское», — говорится в документе.
Упразднению подлежат административно-территориальные единицы: Красноармейский район, Алабугский, Баландинский, Березовский, Бродокалмакский, Дубровский, Канашевский, Козыревский, Лазурненский, Луговской, Миасский, Петровский, Русско-Теченский, Сугоякский, Теренкульский и Шумовской сельсоветы.
Ранее было согласовано преобразование в округа Аргаяшского, Кизильского, Агаповского, Нагайбакского, Касли и Каслинского района, Карталов и Карталинского района, Троицкого, Варненского, Верхнеуральского, Чесменского, Уйского, Октябрьского, Увельского, Сосновского районов и ряда других.