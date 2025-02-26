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В Челябинской области в округ преобразуют Красноармейский район

В Челябинской области в округ преобразуют Красноармейский район, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее постановление губернатора подписано 24 февраля.

«Согласовать изменение статуса Красноармейского района на статус Красноармейского округа с административным центром в селе Миасское», — говорится в документе.

Упразднению подлежат административно-территориальные единицы: Красноармейский район, Алабугский, Баландинский, Березовский, Бродокалмакский, Дубровский, Канашевский, Козыревский, Лазурненский, Луговской, Миасский, Петровский, Русско-Теченский, Сугоякский, Теренкульский и Шумовской сельсоветы.

Ранее было согласовано преобразование в округа Аргаяшского, Кизильского, Агаповского, Нагайбакского, Касли и Каслинского района, Карталов и Карталинского района, Троицкого, Варненского, Верхнеуральского, Чесменского, Уйского, Октябрьского, Увельского, Сосновского районов и ряда других.