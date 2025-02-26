В Челябинской области в округ преобразуют Красноармейский район

Ранее было согласовано преобразование в округа Аргаяшского, Кизильского, Агаповского, Нагайбакского, Касли и Каслинского района, Карталов и Карталинского района, Троицкого, Варненского, Верхнеуральского, Чесменского, Уйского, Октябрьского, Увельского, Сосновского районов и ряда других.