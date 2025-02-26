Что рассмотрели постпреды стран СНГ в Минске

Андрей Сороко также отметил, что в новых социально-экономических реалиях функционирования Содружества в научной и инновационной сферах стоит задача активизировать усилия, направленные на формирование разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм межстрановых связей, взаимодействие государств Содружества в сфере трансфера инновационных технологий, в том числе информационных.