Несколько важных для жителей Иркутской области законопроектов принято на сессии ЗС

Несколько значимых для жителей Иркутской области законопроектов приняли сегодня на сессии Законодательного собрания, заседание которой прошло под руководством Александра Ведерникова. Так, в первом чтении был принят законопроект, согласно которому в регионе начнут штрафовать за нарушение требований муниципалитетов в сфере благоустройства. Как отметил председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин, документ разработали по инициативе депутатов Заксобрания, в том числе по итогам многочисленных обращений жителей региона, пишет ИА IrkutskMedia.
Предлагается привлекать граждан, должностных лиц и юридические лица к административной ответственности за определенные нарушения требований муниципальных правовых актов, касающихся эксплуатации и содержания объектов благоустройства. К числу таких нарушений относятся парковка на газонах, вырубка зеленых насаждений, нанесение граффити и надписей, захламление придомовой территории и другие нарушения. Депутаты планируют продолжить работу над законопроектом на втором чтении.
На сессии в окончательном чтении были одобрены изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Иркутской области». Ольга Степанова, руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона, сообщила о том, что в соответствии с новыми федеральными нормами к летним верандам кафе и ресторанов будут предъявлены определенные требования. Законопроект предполагает, что заведения общественного питания должны будут получить документ, подтверждающий соответствие этим требованиям, и данная услуга будет предоставляться бесплатно.
Кроме того, в окончательном чтении были приняты изменения в закон «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», которые предполагают пересмотр требований к строительным организациям, участвующим в реализации крупных инвестиционных проектов. Разработка данного документа была осуществлена прокуратурой Иркутской области.
По словам вице-спикера областного парламента, председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Натальи Дикусаровой, речь идет о строительстве многоквартирных домов с предоставлением жилья в госсобственность для обеспечения квартирами детей-сирот.
«Обеспечение детей-сирот качественным жильем — одна из важнейших задач, которые ставит перед нами президент. Поэтому необходимо реализовывать различные меры, которые позволят нам эту задачу решать. Благодарю коллег из прокуратуры, правительства Иркутской области за качественную проработку проекта закона», — подчеркнула Наталья Дикусарова.
При строительстве на земельных участках в Иркутске, Иркутском районе, Ангарске и Шелеховском районе, полученных на льготных условиях, строительным компаниям нужно будет передать не менее 6% общей площади возведенного жилья. При реализации проектов в других муниципалитетах — не менее 3%.