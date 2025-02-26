Несколько важных для жителей Иркутской области законопроектов принято на сессии ЗС

На сессии в окончательном чтении были одобрены изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Иркутской области». Ольга Степанова, руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона, сообщила о том, что в соответствии с новыми федеральными нормами к летним верандам кафе и ресторанов будут предъявлены определенные требования. Законопроект предполагает, что заведения общественного питания должны будут получить документ, подтверждающий соответствие этим требованиям, и данная услуга будет предоставляться бесплатно.