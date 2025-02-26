В Самаре губернатор и омбудсмен обсудили программы по защите детей

Также Самарская область вошла в число 14 регионов, где будут реализовывать спецпроект «Вызов» в рамках стратегической программы «Дети в семье». Куратором проекта будет общественный советник Екатерина Сеницкая. За четыре месяца в Самарской области на 10% сократилось число детей, которые находятся в сиротских учреждениях.