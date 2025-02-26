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Лавров исключил заморозку конфликта по линии фронта. Военная операция, день 1099-й

Российские военные вернули контроль над населенными пунктами Орловка и Погребки в Курской области. ВС РФ сильно нарушили логистику ВСУ в Курской области, передал ТАСС. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заморозки конфликта на Украине по линии боевых действий не будет. В США суд обязал администрацию Дональда Трампа возобновить предоставление финансовой помощи другим странам, в том числе Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

18:01 Если президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать с США соглашение о полезных ископаемых, его приглашение на встречу с президентом Дональдом Трампом теряет смысл, заявил агентству Reuters представитель Белого дома.

«Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не понимаю, зачем его приглашать, — сказал чиновник в интервью Reuters. — Ожидается, что его приезд ознаменует окончательную позицию (по сделке о поставках энергоносителей), а он, судя по его собственным словам в этой новой формулировке, не занял окончательную позицию».

Ранее Зеленский заявил, что Киев достиг с Вашингтоном «предварительной договоренности» по сделке.

17:48 Американские власти еще не завершили согласование с Украиной соглашения по полезным ископаемым, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку», — сказал он.

17:37 ❗️ Вооруженные силы России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лесному массиву южнее города Сумы. Ударом уничтожены пусковая установка ЗРК С-300ПС ВСУ, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники противника и до 25 военнослужащих украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

17:25.

17:21 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о его предполагаемой поездке в США в пятницу, 28 февраля. Однако из его слов можно понять, что подробности неизвестны ему самому.

«Визит нам предложили, да. Но я хочу узнать, какой формат и когда офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

17:12 Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки «Центр» уничтожил реактивные снаряды РСЗО «HIMARS» на Красноармейском направлении в ДНР. Видео предоставлено Минобороны России.

17:02 ⚡️ В Запорожской области город Каменка-Днепровская подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов.

16:49 ⚡️ В Скадовском и Чаплынском муниципальных округах Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

16:41 ⚡️ Над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО успешно сработали около 14:30.

16:35 Украинские СМИ публикуют полный текст предполагаемого соглашения Украины и США по использованию полезных ископаемых. Вопреки уверениям киевских властей, в нем нет положений о гарантиях безопасности.

16:27 В ЮАР африканцы с российскими флагами пытались сорвать проукраинскую демонстрацию под песню «Сигма Бой», сообщает «Страна.ua». Обе группы активистов разняла полиция.

16:19 На Ставрополье предотвращена серия терактов, которую гражданин одной из стран Центральной Азии собирался устроить по заданию куратора из Украины. Как сообщили в ФСБ, он хотел поджечь ряд объектов органов власти и силового блока.

16:12 ⚡️ В ДНР российские войска уничтожили часть украинской группировки в Константинополе к западу от Курахова, сообщает ТАСС. На этом участке фронта идут интенсивные бои.

16:05 ❗️ В Горловке (ДНР) в результате артобстрела микрорайона «Комсомолец» со стороны Украины повреждено учреждение образования и ранены три мирных жителя, сообщил глава города Иван Приходько.

15:54 США воздержались от поддержки совместного заявления ВТО, осуждающего действия РФ на Украине — Reuters.

15:46 Катар поддерживает международные усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, рассказали в местном МИД.

15:34 Венгрия будет убеждать лидеров стран ЕС на саммите 6 марта, что успех переговоров между РФ и США необходим для мира на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

15:23 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны СВО.

15:20 Шмыгаль добавил, что соглашение с США коснется лишь будущих лицензий и разработок, а не текущей добычи.

15:04 Украинское правительство сегодня планирует рассмотреть «сделку по недрам» с США, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль:

«Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины».

14:59 ЕС не планирует заключать с Киевом новое соглашение о редкоземельных ресурсах, так как стороны договорились об этом еще в 2021 году, рассказали в Еврокомиссии.

14:51 На Украине идет подготовка к визиту президента страны Владимира Зеленского в США, пишет «РБК-Украина».

14:45 Румыния не отправит своих военных на Украину, сообщил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

14:37 Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры.

14:35.

14:25 Участвующие в контактах по вопросу урегулирования на Украине стороны согласны с необходимостью установления режима прекращения огня, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

14:16 Жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам, выяснило агентство УНИАН.

14:14 27 февраля в Стамбуле встретятся представители РФ и США, рассказал Лавров.

14:12 The Economist пишет, что ЕС нужно выбрать представителя для участия в мирных переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Этот политик «должен быть способен выдержать» совместные фотосессии с Путиным, Трампом и Зеленским.

13:54.

13:51 Освобождение Погребков и Орловки приведет к ухудшению логистики и снабжения украинских солдат в Судже — ТАСС.

13:39 Россия ждет, когда европейцы перестанут врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине, отметил Лавров.

13:32 ❗️Конкретных разговоров по замороженным российским активам не было — Лавров.

13:23 Брифинг Минобороны о ситуации в Курской области:

— группировка войск «Север» освободила населенные пункты Орловка и Погребки и отразила три контратаки;

— ВС РФ поразили живую силу и технику противника в Курской области и Сумской области Украины;


— за сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

13:12 Европа «науськивает» Киев на продолжение боевых действий, считает глава МИД Сергей Лавров.

13:09 Полковника украинских войск Владимира Пипко объявили в розыск и заочно арестовали в России по обвинению в нападении на Курскую область.

13:06.

13:04 ?В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.

13:02 Украинские военнослужащие с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

12:53 «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.

12:50 ?В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.

12:43 Во время брифинга Песков уточнил, что официальных заявлений по поводу соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам пока не было.

12:40 РФ не обсуждала с КНР привлечение китайских миротворцев на своей стороне в конфликте с Украиной, заявил Песков.

12:38 Участника программы «Время героев» Героя России Александра Шептухина назначили советником руководителя Росавиации.

12:17 В Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и складам беспилотников.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 185 БПЛА.

12:15 Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:

— в зоне действия группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 30-ти военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град»;


— в зоне действия группировки войск «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов;

— в зоне действия «Южной» группировки войск потери ВСУ составили до 185-ти военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов;

— в зоне действия группировки войск «Центр» противник потерял свыше 325-ти военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, пикап и два артиллерийских орудия;

— в зоне действия группировки войск «Восток» потери противника составили до 175-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм САУ «Krab» польского производства и склад боеприпасов;

— в зоне действия группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

12:07 Заградотряды ВСУ действуют на всем курском фронте, чтобы остановить попытки побега украинских солдат с позиций — ТАСС.

11:52 Главком ВСУ Александр Сырский получил от главы Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина заявление о готовности продолжать поддержку украинской армии и предоставлять ей необходимую военную помощь.

11:46.

11:39 ❗️Суд дал действующей власти США менее двух дней на возобновление иностранной помощи — AP.

11:23 В Северной Осетии отменили режим опасности атаки беспилотников.

11:15 Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Париж, Лондон, Берлин и другие европейские страны готовы отправить на Украину своих миротворцев после окончания боевых действий. Он считает, что Трамп согласился оказать им поддержку в этом, пишет Bloomberg.

11:03 Родственники и близкие участников СВО не могут получить выплаты из-за прописки, заявил депутат Госдумы Максим Иванов. Он рассказал, что к нему обратились военнослужащие, чьи родственники не могут получить муниципальные выплаты, так как сам участник СВО зарегистрирован в другом городе. Депутат отметил, что решить такую проблему можно с помощью единых правил назначения выплат. Он пообещал поднять этот вопрос на очередном заседании нижней палаты.

10:52.

10:50 Энергетический объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщила пресс-служба холдинга ДТЭК.

10:47 Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что певица Лолита Милявская неоднократно помогала жителям Белгородской области:

«Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!».

10:35 По данным Türkiye, в апреле-мае Украина планирует провести тендеры по проектам послевоенного восстановления инфраструктуры. Турецкие компании намерены в них участвовать.

10:32 Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время, считает спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Он добавил, что и Трамп придерживается этой точки зрения.

10:20 ВС РФ сильно нарушили логистику ВСУ в Курской области — ТАСС.

10:10 Под Новороссийском обломки беспилотника повредили газовую трубу, там произошел пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

10:08 ⚡️ В 07:20 средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Краснодарским краем.

09:46.

09:44 План США по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает отправку американских военных сил или помощь Киеву в случае новых боевых действий, выяснила газета The Wall Street Journal.

09:41 В Туапсе школьники могут остаться дома в связи с атакой беспилотников, написал в Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко:

«Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов, посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей».

09:27 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер увеличил расходы на оборону, чтобы привлечь внимание США и убедить американских партнеров защищать Киев, выяснила газета Politico.

09:17.

09:15 В Сочи сняли временные ограничения на работу аэропорта.

09:13 ?В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности.

09:10 Президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях назвал глупостью возможное соглашение Украины и США по разработке полезных ископаемых, добавив, что Киев отдает страну американцам.

08:55 Ночью ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края, в результате чего были повреждены три дома, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев:

«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка».

Кондратьев поручил помочь пострадавшим восстановить имущество.

08:53 Трамп обозначил, что Киеву хватит оружия до заключения сделки между Вашингтоном и Москвой.

08:51 Зеленский не уловил посыл Трампа о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с The Daily Mail.

08:49.

08:47 По данным FT, президент Франции Эммануэль Макрон пытался заручиться поддержкой Трампа по поводу размещения миротворческих сил на Украине, но не смог этого сделать.

08:45 Трамп допустил, что сделка по редкоземельным элементам с Украиной может достичь триллиона долларов — ТАСС.

08:42 ❗️Трамп рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем. Кроме этого, США хотели бы сотрудничать с Россией в области минералов.

08:33.

08:31 План «Ковер» также ввели в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа, пишет SHOT. В Росавиации опровергли эту информацию.

08:29 Ночью в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.

08:18 Президент США Дональд Трамп считает, что на Украине нужно разместить миротворческий контингент, но в приемлемой для всех форме.

08:13.

08:07 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Сумах и Харькове.

08:03 ⚡️ Ночью средства ПВО уничтожили 128 украинских беспилотников: 83 над Краснодарским краем, 30 над Крымом, восемь над акваторией Азовского моря, пять над акваторией Черного моря, по одному над Брянской и Курской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1099-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.