Лавров исключил заморозку конфликта по линии фронта. Военная операция, день 1099-й

18:01 Если президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать с США соглашение о полезных ископаемых, его приглашение на встречу с президентом Дональдом Трампом теряет смысл, заявил агентству Reuters представитель Белого дома.
«Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не понимаю, зачем его приглашать, — сказал чиновник в интервью Reuters. — Ожидается, что его приезд ознаменует окончательную позицию (по сделке о поставках энергоносителей), а он, судя по его собственным словам в этой новой формулировке, не занял окончательную позицию».
Ранее Зеленский заявил, что Киев достиг с Вашингтоном «предварительной договоренности» по сделке.
17:48 Американские власти еще не завершили согласование с Украиной соглашения по полезным ископаемым, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку», — сказал он.
17:37 ❗️ Вооруженные силы России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лесному массиву южнее города Сумы. Ударом уничтожены пусковая установка ЗРК С-300ПС ВСУ, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники противника и до 25 военнослужащих украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
17:25.
17:21 Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о его предполагаемой поездке в США в пятницу, 28 февраля. Однако из его слов можно понять, что подробности неизвестны ему самому.
«Визит нам предложили, да. Но я хочу узнать, какой формат и когда офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).
17:12 Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки «Центр» уничтожил реактивные снаряды РСЗО «HIMARS» на Красноармейском направлении в ДНР. Видео предоставлено Минобороны России.
17:02 ⚡️ В Запорожской области город Каменка-Днепровская подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов.
16:49 ⚡️ В Скадовском и Чаплынском муниципальных округах Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщает губернатор Владимир Сальдо.
16:41 ⚡️ Над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО успешно сработали около 14:30.
16:35 Украинские СМИ публикуют полный текст предполагаемого соглашения Украины и США по использованию полезных ископаемых. Вопреки уверениям киевских властей, в нем нет положений о гарантиях безопасности.
16:27 В ЮАР африканцы с российскими флагами пытались сорвать проукраинскую демонстрацию под песню «Сигма Бой», сообщает «Страна.ua». Обе группы активистов разняла полиция.
16:19 На Ставрополье предотвращена серия терактов, которую гражданин одной из стран Центральной Азии собирался устроить по заданию куратора из Украины. Как сообщили в ФСБ, он хотел поджечь ряд объектов органов власти и силового блока.
16:12 ⚡️ В ДНР российские войска уничтожили часть украинской группировки в Константинополе к западу от Курахова, сообщает ТАСС. На этом участке фронта идут интенсивные бои.
16:05 ❗️ В Горловке (ДНР) в результате артобстрела микрорайона «Комсомолец» со стороны Украины повреждено учреждение образования и ранены три мирных жителя, сообщил глава города Иван Приходько.
15:54 США воздержались от поддержки совместного заявления ВТО, осуждающего действия РФ на Украине — Reuters.
15:46 Катар поддерживает международные усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, рассказали в местном МИД.
15:34 Венгрия будет убеждать лидеров стран ЕС на саммите 6 марта, что успех переговоров между РФ и США необходим для мира на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
15:23 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодательно закрепить процесс демобилизации из зоны СВО.
15:20 Шмыгаль добавил, что соглашение с США коснется лишь будущих лицензий и разработок, а не текущей добычи.
15:04 Украинское правительство сегодня планирует рассмотреть «сделку по недрам» с США, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль:
«Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины».
14:59 ЕС не планирует заключать с Киевом новое соглашение о редкоземельных ресурсах, так как стороны договорились об этом еще в 2021 году, рассказали в Еврокомиссии.
14:51 На Украине идет подготовка к визиту президента страны Владимира Зеленского в США, пишет «РБК-Украина».
14:45 Румыния не отправит своих военных на Украину, сообщил премьер-министр страны Марчел Чолаку.
14:37 Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры.
14:35.
14:25 Участвующие в контактах по вопросу урегулирования на Украине стороны согласны с необходимостью установления режима прекращения огня, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
14:16 Жители Киева провели у здания американского посольства акцию протеста против подписания соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам, выяснило агентство УНИАН.
14:14 27 февраля в Стамбуле встретятся представители РФ и США, рассказал Лавров.
14:12 The Economist пишет, что ЕС нужно выбрать представителя для участия в мирных переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Этот политик «должен быть способен выдержать» совместные фотосессии с Путиным, Трампом и Зеленским.
13:54.
13:51 Освобождение Погребков и Орловки приведет к ухудшению логистики и снабжения украинских солдат в Судже — ТАСС.
13:39 Россия ждет, когда европейцы перестанут врать о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине, отметил Лавров.
13:32 ❗️Конкретных разговоров по замороженным российским активам не было — Лавров.
13:23 Брифинг Минобороны о ситуации в Курской области:
— группировка войск «Север» освободила населенные пункты Орловка и Погребки и отразила три контратаки;
— ВС РФ поразили живую силу и технику противника в Курской области и Сумской области Украины;
13:12 Европа «науськивает» Киев на продолжение боевых действий, считает глава МИД Сергей Лавров.
13:09 Полковника украинских войск Владимира Пипко объявили в розыск и заочно арестовали в России по обвинению в нападении на Курскую область.
13:06.
13:04 ?В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.
13:02 Украинские военнослужащие с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зерново в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
12:53 «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.
12:50 ?В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
12:43 Во время брифинга Песков уточнил, что официальных заявлений по поводу соглашения между Украиной и США по редкоземельным металлам пока не было.
12:40 РФ не обсуждала с КНР привлечение китайских миротворцев на своей стороне в конфликте с Украиной, заявил Песков.
12:38 Участника программы «Время героев» Героя России Александра Шептухина назначили советником руководителя Росавиации.
12:17 В Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и складам беспилотников.
Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 185 БПЛА.
12:15 Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:
— в зоне действия группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 30-ти военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град»;
12:07 Заградотряды ВСУ действуют на всем курском фронте, чтобы остановить попытки побега украинских солдат с позиций — ТАСС.
11:52 Главком ВСУ Александр Сырский получил от главы Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина заявление о готовности продолжать поддержку украинской армии и предоставлять ей необходимую военную помощь.
11:46.
11:39 ❗️Суд дал действующей власти США менее двух дней на возобновление иностранной помощи — AP.
11:23 В Северной Осетии отменили режим опасности атаки беспилотников.
11:15 Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Париж, Лондон, Берлин и другие европейские страны готовы отправить на Украину своих миротворцев после окончания боевых действий. Он считает, что Трамп согласился оказать им поддержку в этом, пишет Bloomberg.
11:03 Родственники и близкие участников СВО не могут получить выплаты из-за прописки, заявил депутат Госдумы Максим Иванов. Он рассказал, что к нему обратились военнослужащие, чьи родственники не могут получить муниципальные выплаты, так как сам участник СВО зарегистрирован в другом городе. Депутат отметил, что решить такую проблему можно с помощью единых правил назначения выплат. Он пообещал поднять этот вопрос на очередном заседании нижней палаты.
10:52.
10:50 Энергетический объект поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщила пресс-служба холдинга ДТЭК.
10:47 Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что певица Лолита Милявская неоднократно помогала жителям Белгородской области:
«Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!».
10:35 По данным Türkiye, в апреле-мае Украина планирует провести тендеры по проектам послевоенного восстановления инфраструктуры. Турецкие компании намерены в них участвовать.
10:32 Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время, считает спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. Он добавил, что и Трамп придерживается этой точки зрения.
10:20 ВС РФ сильно нарушили логистику ВСУ в Курской области — ТАСС.
10:10 Под Новороссийском обломки беспилотника повредили газовую трубу, там произошел пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.
10:08 ⚡️ В 07:20 средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Краснодарским краем.
09:46.
09:44 План США по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает отправку американских военных сил или помощь Киеву в случае новых боевых действий, выяснила газета The Wall Street Journal.
09:41 В Туапсе школьники могут остаться дома в связи с атакой беспилотников, написал в Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко:
«Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов, посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей».
09:27 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер увеличил расходы на оборону, чтобы привлечь внимание США и убедить американских партнеров защищать Киев, выяснила газета Politico.
09:17.
09:15 В Сочи сняли временные ограничения на работу аэропорта.
09:13 ?В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности.
09:10 Президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях назвал глупостью возможное соглашение Украины и США по разработке полезных ископаемых, добавив, что Киев отдает страну американцам.
08:55 Ночью ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края, в результате чего были повреждены три дома, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев:
«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка».
Кондратьев поручил помочь пострадавшим восстановить имущество.
08:53 Трамп обозначил, что Киеву хватит оружия до заключения сделки между Вашингтоном и Москвой.
08:51 Зеленский не уловил посыл Трампа о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с The Daily Mail.
08:49.
08:47 По данным FT, президент Франции Эммануэль Макрон пытался заручиться поддержкой Трампа по поводу размещения миротворческих сил на Украине, но не смог этого сделать.
08:45 Трамп допустил, что сделка по редкоземельным элементам с Украиной может достичь триллиона долларов — ТАСС.
08:42 ❗️Трамп рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем. Кроме этого, США хотели бы сотрудничать с Россией в области минералов.
08:33.
08:31 План «Ковер» также ввели в аэропортах Минеральных Вод, Нальчика, Грозного и Владикавказа, пишет SHOT. В Росавиации опровергли эту информацию.
08:29 Ночью в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.
08:18 Президент США Дональд Трамп считает, что на Украине нужно разместить миротворческий контингент, но в приемлемой для всех форме.
08:13.
08:07 «Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Сумах и Харькове.
08:03 ⚡️ Ночью средства ПВО уничтожили 128 украинских беспилотников: 83 над Краснодарским краем, 30 над Крымом, восемь над акваторией Азовского моря, пять над акваторией Черного моря, по одному над Брянской и Курской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1099-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.