Лавров исключил заморозку конфликта по линии фронта. Военная операция, день 1099-й

«Визит нам предложили, да. Но я хочу узнать, какой формат и когда офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).