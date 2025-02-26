Главные новости 26 февраля 2025 года

Украина согласилась заключить соглашение по минералам с США на новых условиях. В окончательной версии договора Вашингтон не требует прав на потенциальную выручку в размере 500 млрд долларов от реализации ресурсов. В документе нет упоминаний о «гарантиях безопасности».