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Главные новости 26 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 26 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 февраля 2025 года.

Трамп сделал заявление о миротворцах на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что миротворческие силы на территории Украины должны устраивать все стороны соглашения об урегулировании конфликта и за контингент миротворцев будет нести ответственность Европа. Президент Франции Эммануэль Макрон не убедил Трампа поддержать войска ЕС.

Крупнейшей с начала года атаке беспилотников ВСУ подверглись регионы РФ

В ночь на 26 февраля российские средства ПВО нейтрализовали 128 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, Брянской и Курской областями, а также над Азовским и Черным морями. Над территорией Кубани ликвидировали 83 беспилотника ВСУ. Повреждены гражданские объекты, пострадавших нет.

Киев принял новые условия сделки по редкоземельным металлам

Украина согласилась заключить соглашение по минералам с США на новых условиях. В окончательной версии договора Вашингтон не требует прав на потенциальную выручку в размере 500 млрд долларов от реализации ресурсов. В документе нет упоминаний о «гарантиях безопасности».

Келлог «абсолютно» уверен в скором урегулировании украинского кризиса

Советник президента США по Украине Кит Келлог выразил «абсолютную уверенность» в том, что конфликт на Украине удастся оперативно разрешить усилиями американского лидера Дональда Трампа. Представитель Белого дома убежден, что президент США добьется мира.

После отстыковки от МКС части «Прогресса МС-28» затопили в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» отчалил от российского сегмента Международной космической станции. Его свели с орбиты, после чего он вошел в плотные слои атмосферы, где разрушился. Несгораемые элементы корабля упали в несудоходном районе Тихого океана.