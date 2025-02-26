Главные новости 26 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 февраля 2025 года.
Трамп сделал заявление о миротворцах на Украине
Крупнейшей с начала года атаке беспилотников ВСУ подверглись регионы РФ
В ночь на 26 февраля российские средства ПВО нейтрализовали 128 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, Брянской и Курской областями, а также над Азовским и Черным морями. Над территорией Кубани ликвидировали 83 беспилотника ВСУ. Повреждены гражданские объекты, пострадавших нет.
Киев принял новые условия сделки по редкоземельным металлам
Украина согласилась заключить соглашение по минералам с США на новых условиях. В окончательной версии договора Вашингтон не требует прав на потенциальную выручку в размере 500 млрд долларов от реализации ресурсов. В документе нет упоминаний о «гарантиях безопасности».
Келлог «абсолютно» уверен в скором урегулировании украинского кризиса
Советник президента США по Украине Кит Келлог выразил «абсолютную уверенность» в том, что конфликт на Украине удастся оперативно разрешить усилиями американского лидера Дональда Трампа. Представитель Белого дома убежден, что президент США добьется мира.