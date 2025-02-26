Politico узнало о планах Госдепа по снятию ограничений на помощь Украине

Обсуждения свидетельствуют, что в администрации президента Дональда Трампа есть внутренние разногласия по поводу того, какой политики придерживаться в отношении Киева, пишет газета. По словам представителя Госдепа, «процесс идет в обход» отдела внешней помощи ведомства, который возглавляет Пит Марокко, соратник Трампа, сыгравший важную роль в прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Оно отвечало за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.