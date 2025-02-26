В Финляндии опасаются исключения из НАТО из-за Трампа

«Склонность Трампа к точке зрения России может достичь беспрецедентных масштабов», — заявил он агентству STT. По мнению Лассилы, Россия в рамках договоренностей с США может потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года, что на практике будет означать исключение из альянса недавно вступивших Финляндии и Швеции. «Мы должны быть готовы к этому и сохранять хладнокровие», — подчеркнул эксперт.