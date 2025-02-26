В Финляндии опасаются исключения из НАТО из-за Трампа

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может потребовать исключения Финляндии и Швеции из НАТО для налаживания отношений Вашингтона с Москвой. Такое мнение выразил аналитик финского института внешней политики Юсси Лассила.
«Склонность Трампа к точке зрения России может достичь беспрецедентных масштабов», — заявил он агентству STT. По мнению Лассилы, Россия в рамках договоренностей с США может потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года, что на практике будет означать исключение из альянса недавно вступивших Финляндии и Швеции. «Мы должны быть готовы к этому и сохранять хладнокровие», — подчеркнул эксперт.
Финляндия официально вступила в НАТО в апреле 2023 года.
Президенты России и США обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования конфликта на Украине. По данным Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба президента РФ.