Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках

О задержании Мингазова в апреле 2024 года сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон. Суд заключил его под домашний арест.