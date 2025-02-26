Журналиста Forbes Мингазова оштрафовали по делу о фейках

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Суд в Хабаровске назначил штраф в размере 700 тысяч рублей журналисту Forbes Сергею Мингазову по делу о распространении фейков о российской армии из-за поста 2022 года в Telegram-канале, сообщили в СУСК РФ по региону.
О задержании Мингазова в апреле 2024 года сообщил его адвокат Константин Бубон. В СУСК по Хабаровскому краю рассказали РИА Новости, что в отношении 55-летнего жителя Хабаровска было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Следователи провели обыск у Мингазова дома, были изъяты телефон и компьютеры, сообщал Бубон. Суд заключил его под домашний арест.
«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)… Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В следственном управлении РИА Новости уточнили, что речь о Мингазове.
Представитель регионального следственного управления ранее сообщила агентству, что Мингазов в апреле 2022 года, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на администрируемом им Telegram-канале, предназначенном для просмотра неограниченным кругом лиц, публикацию, где содержалась под видом достоверной заведомо ложная информация об использовании ВС РФ.