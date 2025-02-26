WSJ рассказало подробности плана Трампа по Украине

Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом в ходе своего визита в Вашингтон настаивал на том, что США должны оказать поддержку силам, которые Париж и Лондон хотят направить на Украину в случае урегулирования. Источник добавил, что Трамп был открыт этой идее и французский лидер покинул Вашингтон, полагая, что достиг взаимопонимания с коллегой из США.