Правоохранители Беларуси и Казахстана будут совместно расследовать киберпреступления

Основными темами разговора стали вопросы противодействия киберпреступности и укрепление международного сотрудничества между двумя государствами.
От лица белорусского следствия Олег Шандарович выразил готовность к наращиванию взаимодействия в уголовно-правовой сфере. Генеральный прокурор Казахстана в свою очередь отметил заинтересованность ведомства к конструктивному и оперативному сотрудничеству.
«В Беларуси уже несколько лет фиксируется значительный рост случаев вывода денег, похищенных у белорусов, напрямую на счета в банках Республики Казахстан. Если еще 7 лет назад таких фактов было 5, то в 2024 году их выявлено более 1000. Тенденция роста сохраняется и сейчас», — подчеркнули в СК.
Стороны поделились успешными методиками борьбы с актуальными видами преступлений. С учетом того, что установлено большое количество фактов совершения киберпреступлений одними и теми же лицами на территориях двух государств, из числа правоохранителей Беларуси и Казахстана сформирована международная следственно-оперативная группа для расследования данных преступлений. Ее руководителем назначен заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Гамко.
Также на встрече обозначили планы по дальнейшему развитию правового сотрудничества.
В СК добавили, что ежегодно увеличивается число исполненных просьб об оказании международной правовой помощи, направленных белорусскими следователями в Казахстан. Если в 2021 году их было 65, то за прошлый год — 1080.