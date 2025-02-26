Правоохранители Беларуси и Казахстана будут совместно расследовать киберпреступления

«В Беларуси уже несколько лет фиксируется значительный рост случаев вывода денег, похищенных у белорусов, напрямую на счета в банках Республики Казахстан. Если еще 7 лет назад таких фактов было 5, то в 2024 году их выявлено более 1000. Тенденция роста сохраняется и сейчас», — подчеркнули в СК.