МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Истощение Украины без внешних поставок вооружений может произойти до лета, тогда нехватка запасов станет ощутима на фронте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Не нужно тешить себя иллюзиями, что завтра произойдет кардинальное изменение. Истощение Украины может произойти без внешних поставок, но реально месяца через три-четыре, и это тогда ощутимо уже [будет] на передовой, на фронте», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Мирошник пояснил, что предыдущий президент США Джо Байден, «уходя со своей должности вместе с демократами, успел насыпать и денег, и вооружения украинскому режиму». «Плюс Лондон очень сильно активничает для того, чтобы какие-то украинские кассовые разрывы были ликвидированы», — добавил дипломат.
По его словам, по этой причине пока еще нельзя сказать, что у Киева «нет средств для ведения войны, что они сидят на бобах».
Ранее нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что Украине хватит запасов оружия до заключения между США и Россией сделки об урегулировании кризиса. Он также отметил, что сейчас Вашингтон не поставляет вооружения Киеву, но не исключил возобновления военной помощи в будущем.