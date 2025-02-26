Мирошник: Украине хватит запасов оружия до лета, затем может произойти истощение

«Не нужно тешить себя иллюзиями, что завтра произойдет кардинальное изменение. Истощение Украины может произойти без внешних поставок, но реально месяца через три-четыре, и это тогда ощутимо уже [будет] на передовой, на фронте», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».