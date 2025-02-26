Скрябин будет участвовать в конкурсе на должность главы города Ростова

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы города. Об этом он сообщил 26 февраля.
«Вы, жители Ростова, первыми видите проблемы и знаете, что нужно исправить. Ваши обращения помогают мне лучше понимать, какие вопросы требуют оперативного решения. Ч убедился, что каждая сфера нуждается в поэтапных и эффективных преобразованиях. На это нужно время, но у меня есть силы, опыт и идеи, чтобы начать эту работу», — сообщил Александр Скрябин.
Он подчёркивает, что является коренным ростовчанином.
Напомним, главой города теперь называется должность, которая раньше называлась «глава администрации». конкурс на замещение должности главы города назначает городская дума. Специальная комиссия, наполовину назначаемая депутатами, а наполовину — губернатором региона, выбирает из претендентов наиболее подходящего и заключает с ним контракт.