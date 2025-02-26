Скрябин будет участвовать в конкурсе на должность главы города Ростова

«Вы, жители Ростова, первыми видите проблемы и знаете, что нужно исправить. Ваши обращения помогают мне лучше понимать, какие вопросы требуют оперативного решения. Ч убедился, что каждая сфера нуждается в поэтапных и эффективных преобразованиях. На это нужно время, но у меня есть силы, опыт и идеи, чтобы начать эту работу», — сообщил Александр Скрябин.