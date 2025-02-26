Economist раскрыл, где на Украине Запад разместит свои войска

Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер «еще не полностью» склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.