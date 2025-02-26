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Economist раскрыл, где на Украине Запад разместит свои войска

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Французские и британские вооруженные силы на Украине могут быть размещены рядом с городами и портами, пишет Economist.

Источник: NATO

«По словам западного чиновника, войска будут размещены не на фронте на востоке страны, а в украинских городах, портах, на атомных электростанциях и других важных объектах инфраструктуры Украины», — говорится в материале.

Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку «миротворческих сил» на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер «еще не полностью» склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.

В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД планы Запада по вводу контингента на Украину назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.

НАТО