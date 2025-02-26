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Слюсарь провел совещание по обеспечению правопорядка на Дону

Ростовская область, 26 февраля 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь провел совещание по обеспечению правопорядка в Ростовской области, информирует сайт донского правительства. Темой обсуждения стала борьба с правонарушениями при реализации национальных проектов.

Источник: РИА "Новости"

Участники рассмотрели случаи злоупотреблений, выявленных при исполнении нацпроектов в 2024 году. Решено повысить прозрачность процессов при реализации новых нацпроектов, указано в материале.

«Юрий Слюсарь обратился к прокурору и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы с предложением более тесного взаимодействия в усилении контроля за выполнением государственных и муниципальных контрактов», — говорится в сообщении.

Также рассматривалась проблема киберпреступности. Принято решение более широко информировать жителей о новых схемам и методах кибермошенничества.