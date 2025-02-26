Слюсарь провел совещание по обеспечению правопорядка на Дону

Участники рассмотрели случаи злоупотреблений, выявленных при исполнении нацпроектов в 2024 году. Решено повысить прозрачность процессов при реализации новых нацпроектов, указано в материале.
«Юрий Слюсарь обратился к прокурору и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы с предложением более тесного взаимодействия в усилении контроля за выполнением государственных и муниципальных контрактов», — говорится в сообщении.
Также рассматривалась проблема киберпреступности. Принято решение более широко информировать жителей о новых схемам и методах кибермошенничества.