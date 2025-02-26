Андрей Назаров о студентах из Башкирии: «Мы связываем с ними большие надежды»

Открывая встречу, Андрей Назаров подчеркнул, что молодежь является главным драйвером развития страны. Башкортостан остается одним из самых молодежных регионов России. Численность молодых граждан составляет 1 млн 57 тысяч человек, это более четверти от всего населения республики.
Он также рассказал о социально-экономическом потенциале республики, развитии сферы предпринимательства, создании инновационных бизнес-проектов, мерах поддержки молодежного бизнеса и выделил несколько направлений деятельности.
Первое — это формирование современной и продуктивной среды для студентов, учёных и бизнеса. Это направление поддерживается проектом создания Межвузовского студенческого кампуса в Уфе, где на площади порядка 100 тысяч кв. метров расположатся общественные пространства и более 4 тысяч комфортабельных мест проживания для студентов и преподавателей.
Хорошие результаты дает высшая школа, три вуза участвуют в программе «Приоритет 2030». Создан Уфимский университет науки и технологий. На его базе действует одна из 30 российских передовых инженерных школ «Моторы будущего».
Второе направление — это максимальное упрощение и дебюрократизация процедур при реализации своих проектов. Действует программа защиты и поощрения инвестиций. В ее рамках в 6 раз сократили количество предоставляемых инвестором документов и более чем в 2 раза длительность принятия решений о предоставлении преференций. Поддержку получить может практически любой проект, реализуемый на территории республики. За период действия программы заключено 137 инвестиционных соглашений на 140 млрд рублей.
Третье направление предусматривает обратную связь с бизнесом. Примером тому стали «инвестиционные часы». На них рассмотрено почти 700 проектов на 1 трлн 200 млрд рублей. Реализуется проект «ЦУР. Бизнес». Это единая точка сбора и отработки обращений предпринимателей и инвесторов.
Четвертое направление акцентирует внимание на развитии институтов поддержки молодежного и студенческого предпринимательства. Для начинающих бизнесменов доступны все региональные меры поддержки. Соответствующие гранты на сумму более 190 млн рублей получили 395 молодых предпринимателей. Например, Башкирской микрокредитной компанией с прошлого года реализуются льготные программы, ориентированные на представителей молодежного бизнеса.
В ходе разговора Андрей Назаров также поделился со студентами своими соображениями, основанными на личном опыте в бизнесе.
«Не существует единственно верного алгоритма построения своего дела. У каждого свой рецепт успеха. Кто-то из вас мечтает стать предпринимателем или состояться в науке, кто-то видит себя в крупной компании или государственной корпорации. На любом из этих путей будут как успех, так и неудачи. Поэтому важно всегда помнить слова известного изобретателя и предпринимателя Томаса Эдисона: “Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху — все время пробовать еще один раз”», — высказал он свое мнение.
Далее встреча прошла в формате общения, студенты поблагодарили премьера за интересный экскурс в жизнь республики, задали волнующие их вопросы.
Заместитель председателя Курултая башкир Москвы Замир Яминов, родом из села Ургазы Баймакского района, поблагодарил руководство республики за открытие в селе Дворца культуры, модульной больницы, восстановление дорог, а также решение проблем с водоснабжением.
Студентка 2 курса экономического факультета РУДН Элина Исламгулова занимается в Москве продвижением культурных ценностей, традиций башкирского народа. Она спросила, как студенты могут содействовать поднятию имиджа республики на федеральном и международном уровне.
Андрей Назаров отметил, что любые идеи, проекты, инициативы молодежи готовы обсудить и поддержать, по сути, каждый студент, делая свою работу на отлично, являясь лидером в столице, уже помогает собственному региону улучшать имидж, продвигать Башкортостан, развивать родной край.
Денис Шамсетдинов задал вопрос про интегрирование искусственного интеллекта в госуправление республики. Спикер привел в пример удачного внедрения современных информационных технологий в работу Центра управления республикой, Межвузовского студенческого кампуса.
Подводя итоги встречи, Андрей Назаров отметил, что такие встречи — как новое дыхание.
«Любую инициативу от молодых и продвинутых соотечественников мы оцениваем как возможность, которую стоит обсудить и поддержать. С такими молодыми, энергичными людьми — небезразличными к родной земле, мы связываем большие надежды. Поэтому сосредоточились на формировании в республике современной экосистемы, сочетающей образование, науку, инновационное предпринимательство, развитие институтов поддержки молодежного бизнеса. Радует, что за пределами республики вы объединяетесь и поддерживаете общение, не теряете связи с малой родиной. Этому во многом способствует деятельность Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана. Она объединяет свыше 5 тысяч студентов из нашей республики в Москве и Санкт-Петербурге. Важно, чтобы вы получали качественное образование, достигали серьезных результатов и возвращались со своими идеями, проектами, новым видением развития родной республики. У нас есть все возможности для самореализации и претворения своей мечты в жизни», — обратился он к молодежи и пожелал всем успехов в учебе, новых высот в достижении целей и скорейшего возвращения в родной Башкортостан.
В завершение мероприятия состоялось награждение студентов и преподавателей благодарственными письмами правительства Башкортостана.