Андрей Назаров о студентах из Башкирии: «Мы связываем с ними большие надежды»

«Любую инициативу от молодых и продвинутых соотечественников мы оцениваем как возможность, которую стоит обсудить и поддержать. С такими молодыми, энергичными людьми — небезразличными к родной земле, мы связываем большие надежды. Поэтому сосредоточились на формировании в республике современной экосистемы, сочетающей образование, науку, инновационное предпринимательство, развитие институтов поддержки молодежного бизнеса. Радует, что за пределами республики вы объединяетесь и поддерживаете общение, не теряете связи с малой родиной. Этому во многом способствует деятельность Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана. Она объединяет свыше 5 тысяч студентов из нашей республики в Москве и Санкт-Петербурге. Важно, чтобы вы получали качественное образование, достигали серьезных результатов и возвращались со своими идеями, проектами, новым видением развития родной республики. У нас есть все возможности для самореализации и претворения своей мечты в жизни», — обратился он к молодежи и пожелал всем успехов в учебе, новых высот в достижении целей и скорейшего возвращения в родной Башкортостан.