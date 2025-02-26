В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото

В фокусе внимания будут совместные планы по увеличению объемов взаимного товарооборота, усилению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала, продвижению проектов кооперации в области легкой и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехнической и других отраслях экономики.