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В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Международном конгресс-центре Ташкента состоялась торжественная церемония официальной встречи Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовал высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Лидеры обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

говорится в сообщении

После совместного фотографирования начались переговоры в узком формате.

По приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф 25—26 февраля находится в республике с официальным визитом.

В повестке дня переговоров на высшем уровне — вопросы дальнейшего развития и расширения узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

В фокусе внимания будут совместные планы по увеличению объемов взаимного товарооборота, усилению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала, продвижению проектов кооперации в области легкой и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехнической и других отраслях экономики.

Стороны также рассмотрят вопросы активизации культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

По итогам саммита планируют принять Совместную декларацию и ряд двусторонних документов.

В рамках деловой программы визита лидеры также примут участие в совместном узбекско-пакистанском бизнес-форуме.

Шавкат Мирзиеев