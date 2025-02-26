В Ташкенте торжественно встретили Премьер-министра Пакистана — фото

Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовал высокого гостя и пригласил его на пьедестал. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Лидеры обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.
После совместного фотографирования начались переговоры в узком формате.
По приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф
В повестке дня переговоров на высшем уровне — вопросы дальнейшего развития и расширения узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
В фокусе внимания будут совместные планы по увеличению объемов взаимного товарооборота, усилению транспортной взаимосвязанности и раскрытию транзитного потенциала, продвижению проектов кооперации в области легкой и кожевенной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, электротехнической и других отраслях экономики.
Стороны также рассмотрят вопросы активизации культурно-гуманитарных и туристических связей, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
По итогам саммита планируют принять Совместную декларацию и ряд двусторонних документов.
В рамках деловой программы визита лидеры также примут участие в совместном узбекско-пакистанском бизнес-форуме.