Трамп рассказал о миротворцах и поставках оружия Украине. Главное

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме высказался о военной помощи Киеву, возможном миротворческом формате на Украине и переговорах с Владимиром Зеленским. Он также затронул вопросы редкоземельных металлов, торговли с Россией и санкций. Главные заявления — в подборке «Ъ».