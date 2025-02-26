Артема Карцева назначили заместителем губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим заместителем Артема Карцева. Новый управленец будет курировать донские власти.
— Артему Анатольевичу предстоит заниматься укреплением взаимодействия с федеральным центром, расширением участия региона в федеральных проектах и программах, — пояснил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Артем Карцев ранее был заместителем директора департамента Минпромторга России и генеральным директором научно-производственного предприятия «Гамма». Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, имеет высшее юридическое образование.