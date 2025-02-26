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Артема Карцева назначили заместителем губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь согласовал назначение нового заместителя губернатора Ростовской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим заместителем Артема Карцева. Новый управленец будет курировать донские власти.

— Артему Анатольевичу предстоит заниматься укреплением взаимодействия с федеральным центром, расширением участия региона в федеральных проектах и программах, — пояснил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Артем Карцев ранее был заместителем директора департамента Минпромторга России и генеральным директором научно-производственного предприятия «Гамма». Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, имеет высшее юридическое образование.