FT: Израиль хочет продлить перемирие в Газе и отсрочить полное решение конфликта

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Израиль хочет добиться продления на неопределенный срок первого этапа соглашения, обеспечивающего режим прекращения огня в секторе Газа, вместо того, чтобы перейти ко второму этапу, который должен способствовать окончательному урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По словам неназванных собеседников издания, всего за несколько дней до окончания первого этапа соглашения, запланированного на 1 марта, Израиль уклонился от участия в обсуждении перехода ко второму этапу перемирия. Как отмечают источники газеты, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместо этого стремится продлить первый этап, чтобы добиться освобождения десятков оставшихся заложников, избегая при этом каких-либо обязательств по окончательному урегулированию конфликта и полному выводу войск из Газы.
По информации собеседника газеты из правительства Израиля, Нетаньяху будет добиваться продления перемирия еще на шесть недель, в то время как международные посредники настаивают на двухнедельном сроке. При этом источники издания в дипломатических кругах указывают, что палестинское радикальное движение ХАМАС вряд ли согласится на условия еврейского государства и не будет продолжать освобождать заложников.
22 февраля в анклаве прошли три передачи заложников, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Освобождение пяти из шести заложников сопровождалось церемониями, во время которых заложникам, окруженным телекамерами, флагами Палестины, знаменами и баннерами ХАМАС, вручались «сертификаты об освобождении». Передача мусульманина Хашима ас-Сейида, как и было заявлено, прошла без особой огласки: согласно опубликованным самими радикалами кадрам, его передали сотрудникам Красного Креста в отдельном порядке, без выхода на сцену и необходимости произносить речь перед освобождением.