FT: Израиль хочет продлить перемирие в Газе и отсрочить полное решение конфликта

22 февраля в анклаве прошли три передачи заложников, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Освобождение пяти из шести заложников сопровождалось церемониями, во время которых заложникам, окруженным телекамерами, флагами Палестины, знаменами и баннерами ХАМАС, вручались «сертификаты об освобождении». Передача мусульманина Хашима ас-Сейида, как и было заявлено, прошла без особой огласки: согласно опубликованным самими радикалами кадрам, его передали сотрудникам Красного Креста в отдельном порядке, без выхода на сцену и необходимости произносить речь перед освобождением.