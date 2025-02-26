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Нового министра финансов назначили в Челябинской области

Нового главу Минфина региона утвердил губернатор Алексей Текслер. Пост занял Иван Родионов, имеющий большой опыт работы в этом органе власти.

История с перестановками и назначениями новых руководителей в органах власти началась с Алексея Лошкина (нынешнего мэра Челябинска), который покинул пост главы Контрольно-счётной палаты региона в октябре 2024 года. Его место в декабре занял Андрей Пшеницын, из-за чего опустела должность министра финансов области. 10 января на неё в качестве исполняющего обязанности назначили Ивана Родионова, а на днях его официально утвердили на посту. Соответствующее постановление было подписано губернатором.

Иван Родионов получил два высших образования — по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит». В областном Минфине он проработал около двадцати лет. Половину этого срока провёл в должности заместителя министра, занимался вопросами формирования бюджета региона и прогнозирования доходов. За свою деятельность получил несколько престижных наград, в том числе знак Минфина РФ «Отличник финансовой работы» и почётное звание «Заслуженный экономист Челябинской области».