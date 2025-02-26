Нового министра финансов назначили в Челябинской области

История с перестановками и назначениями новых руководителей в органах власти началась с Алексея Лошкина (нынешнего мэра Челябинска), который покинул пост главы Контрольно-счётной палаты региона в октябре 2024 года. Его место в декабре занял Андрей Пшеницын, из-за чего опустела должность министра финансов области. 10 января на неё в качестве исполняющего обязанности назначили Ивана Родионова, а на днях его официально утвердили на посту. Соответствующее постановление было подписано губернатором.