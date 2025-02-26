Юрий Скалунов получил благодарность от главы Челябинска за активную работу

У Юрия Скалунова давно налажены хорошие отношения как с общественными объединениями Тракторозаводского района, так и с местными образовательными учреждениями. Депутат работает в тесном сотрудничестве с КТОСами, советом ветеранов. При этом взаимодействие со школами, которые относятся к его округу, началось еще задолго до того, как он был избран в городской парламент.