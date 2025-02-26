Юрий Скалунов получил благодарность от главы Челябинска за активную работу

У Юрия Скалунова давно налажены хорошие отношения как с общественными объединениями Тракторозаводского района, так и с местными образовательными учреждениями. Депутат работает в тесном сотрудничестве с КТОСами, советом ветеранов. При этом взаимодействие со школами, которые относятся к его округу, началось еще задолго до того, как он был избран в городской парламент.
Не менее важным направлением он считает прямое общение с жителями. Приемы граждан проводятся еженедельно по пятницам. Как отмечает сам Юрий Скалунов, он чувствует внутреннюю потребность помогать людям. Конечно, иногда решить быстро людские проблемы не получается по разным на то причинам. Однако список тех, кому все же удалось помочь, заметно больше.
Например, в новогодние праздники Юрий Скалунов исполнил желание юного челябинца. Мальчик по имени Савелий на благотворительной акции «Елка желаний» загадал встречу с игроками ХК «Трактор». На этой встрече, организованной депутатом, он получил из рук своего кумира Зака Фукале получить клюшку и джерси с автографом.
Юрий Скалунов поблагодарил Алексея Лошкина за высокую оценку проделанной работы. Он отметил, что в гордуме Тракторозавоской район представляет сильный корпус депутатов. Парламентарии работают не только на благо района, но и вместе решают проблемы избирателей.
«Эффект есть, он виден и стал возможным благодаря выстроенной работе депутатов с районными и городскими властями, целью которой является повышение качества жизни наших избирателей. Спасибо Алексею Александровичу и всем, кто меня поддерживает. Работаем дальше», — подчеркнул Юрий Скалунов.