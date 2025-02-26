Бочаров: в Волгоградской области возведут еще четыре современные школы

— Мы понимаем, что востребованность у школы большая. В связи с этим возникает дополнительно много вопросов, связанных с развитием инфраструктуры: дороги, тротуары, подходы, подъезды, парковочное пространство, снос объектов, которые не соответствуют задачам образовательного кластера, куда входят школа и детский сад. Эти работы определены и будут выполнены. В целом я удовлетворен ходом реализации программы. Мы получаем обратную связь от родителей, детей, от учителей, и в целом от всего сообщества. Отзывы хорошие. Будем продолжать работать, — заверил Андрей Бочаров.