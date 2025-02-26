Совещание с Мирзиёевым: какие перемены ждут Сырдарьинскую область

В целом благодаря запланированным мерам, в текущем году в Сырдарьинскую область планируют привлечь $2 млрд инвестиций, довести объем экспорта до $500 млн. Ожидают, что в результате будет создано более 16 тыс. новых рабочих мест, а уровень бедности снизится до 7,4%.