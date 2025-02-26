Юрий Слюсарь обсудил с представителями СМИ острые региональные темы

— Я хотел высказать слова искреннего восхищения тем, как команда Василия Голубева справлялась с большими невзгодами, которые выпали на долю области в этот сложный период. Миллион восемьсот беженцев прибыли сюда в краткий период. Организация пунктов временного размещения, мобилизация всех ресурсов, обеспечение людей питанием, жильем, транспортом, предоставление медицинских, клининговых услуг — это огромные вызовы. Вообще самый большой проект в истории из тех, которые я изучал, — это эвакуация промышленных предприятий в Великую Отечественную войну. И то, что было сделано в Ростовской области, требовало организационных усилий сопоставимого масштаба, когда идут боевые действия и надо фактически онлайн принимать решения. Я совершенно искренне восхищен тем, как это делалось. И это сразу после пандемии. Много, конечно, было вызовов. И дай бог, чтобы дальше было поспокойнее всем нам и области, в частности, и мы просто занялись бы организацией мирной жизни. Ведь и в мирной жизни у нас столько проблем!