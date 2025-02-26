Какие редкоземельные металлы есть в России и зачем они США

«Ведомости» опубликовали материал, посвященный российским редкоземам, их запасам и перспективам использования. Пересказываем его содержание.
Что такое редкие и редкоземельные металлы
Редкие металлы (РМ) — это группа из порядка 60 элементов. Редкоземельные металлы (РЗМ) — категория редких металлов. К ним относят 17 элементов.
Редкоземельными их называют, потому что они, во-первых, относительно редко встречаются, во-вторых, образуют тугоплавкие оксиды, которые еще алхимики называли «землями». Одна из особенностей редкоземов — обнаружить их в природе в чистом виде невозможно, они «прячутся» в составе минералов и руд, извлечь их оттуда — сложная задача.
Запасы редких и редкоземельных металлов в России
«В группу редкоземельных металлов входят 15 минералов (самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий), и все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», — приводит пояснения Минприроды «Интерфакс».
Общие запасы редких металлов оцениваются в 658 млн тонн, из них балансовые запасы редкоземельных металлов составляют 28,5 млн тонн. Месторождения РЗМ — комплексные, то есть минералы могут находиться в одной руде, из которой после добычи выделяют составляющие.
Месторождения редких металлов сосредоточены в Мурманской и Иркутской областях, в Якутии, Красноярском крае и других регионах страны.
Почему редкоземельные металлы так высоко ценятся
Редкоземельные металлы — добавки, без которых невозможен выпуск многих качественных сплавов. Они используются в ряде отраслей промышленности: химической, машиностроительной, металлургической. Без РЗМ не обойтись на производстве электроники.
Редкоземы востребованы при изготовлении электрокаров, самокатов, квадрокоптеров. Их используют для изготовления наушников, магнитов динамиков, люминофоров экранов мобильных телефонов, катализаторов для переработки нефти, в оборонной промышленности, сообщают «Известия».
Добыча редкоземельных элементов в России
По данным Геологической службы США (USGS), Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, но ее доля в мировой добыче составляет только 2%, рассказывают «Ведомости».
Месторождения находятся в регионах со сложными климатическими условиями, поэтому добывать РЗМ тяжело и дорого. Сейчас единственным работающим источником редкоземов в стране считается Ловозерское месторождение в Мурманской области, где добывают лопаритовые руды. Ловозерский ГОК, который принадлежит «Росатому», готовит концентрат, направляемый на гидрометаллургическую переработку на Соликамский магниевый завод (СМЗ), откуда выходят карбонаты РЗМ.
Ранее раздельное производство редкоземельных металлов из лопаритового концентрата велось на предприятиях в Эстонии и Казахстане, но после распада СССР в России собственных заводов для этого так и не появилось. В Соликамске планируется запустить разделительное производство концентрата РЗМ на отдельные редкоземы: лантан, церий, неодим, празедим, самарий, гадолиний, европий.
Томторское месторождение в Якутии и Ак-Сугский участок в Тыве, где есть залежи РЗМ, фактически не действуют.
Какие РЗМ интересуют США
Дональд Трамп в тот же день он анонсировал заключение экономических сделок с Москвой. «Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти», — цитировало Трампа агентство Рейтер.
Предметом интереса для Штатов являются неодим и празеодим. Без этих редкоземельных металлов нельзя изготовить магниты для микроэлектроники. В США также будут востребованы лантан и церий.