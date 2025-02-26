Какие редкоземельные металлы есть в России и зачем они США

Редкоземельными их называют, потому что они, во-первых, относительно редко встречаются, во-вторых, образуют тугоплавкие оксиды, которые еще алхимики называли «землями». Одна из особенностей редкоземов — обнаружить их в природе в чистом виде невозможно, они «прячутся» в составе минералов и руд, извлечь их оттуда — сложная задача.