Итоги поездки Дмитрия Демешина в Советско-Гаванский район

Первым делом глава региона осмотрел завод ЖБИ, который занимается выпуском железобетонных изделий, а также производством продукции гранодиорита. Щебень производится высокой прочности и особо востребован сейчас для железнодорожной инфраструктуры, в частности БАМ-2, а также для текущих потребностей как Хабаровского края, так и других регионов. Однако при этом не все производственные мощности используются в работе. Проработать данный вопрос Дмитрий Демешин поручил главе Советско-Гаванского района Дмитрию Чайке: