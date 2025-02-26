Итоги поездки Дмитрия Демешина в Советско-Гаванский район

Глава региона держит социальные проблемы под собственным контролем.
Накануне Дмитрий Демешин с рабочим визитом посетил Советско-Гаванский район. На территории глава региона лично осмотрел производственные мощности завода ЖБИ и посетил Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум.
Губернатор стремится уделить внимание каждому району и его жителям. Именно поэтому у него столь плотный график рабочих поездок по краю. Каждый визит в район сопровождается встречей с жителями, где поднимаются наиболее острые и проблемные вопросы. И это полностью соответствует треку работы Дмитрия Демешина, решившего сместить фокус внимания с достижений, которыми обычно хвастаются чиновники, на вопросы, которые беспокоят людей.
Первым делом глава региона осмотрел завод ЖБИ, который занимается выпуском железобетонных изделий, а также производством продукции гранодиорита. Щебень производится высокой прочности и особо востребован сейчас для железнодорожной инфраструктуры, в частности БАМ-2, а также для текущих потребностей как Хабаровского края, так и других регионов. Однако при этом не все производственные мощности используются в работе. Проработать данный вопрос Дмитрий Демешин поручил главе Советско-Гаванского района Дмитрию Чайке:
«Дмитрий Эдуардович, давайте думайте, как это сделать. Я сюда пришлю минстрой, чтобы они отработали эту историю», — сказал глава региона.
Следующим пунктом посещения стал Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум. В настоящее время там обучаются 685 человек, которые готовятся стать специалистами в рыбохозяйственной, металлургической отраслях, а также слесарями, сварщиками и электромонтерами.
Данный техникум не обходят стороной — в учреждение поступало оборудование в 2020 и в 2022 году. А в прошлом удалось открыть сразу пять новых современных мастерских. Во время своего визита Дмитрий Демешин пообщался со студентами, осмотрел учебные классы и оборудование.
Также по итогам посещения техникума губернатор Дмитрий Демешин поручил министру образования и науки края представить информацию о текущем состоянии общежития техникума и возможности восстановления одного из его корпусов. Он подчеркнул важность создания комфортных условий для студентов.
«Мы должны обеспечить нашим молодым специалистам не только качественное образование, но и достойные условия для проживания», — сказал глава региона.