Кандидат на пост замглавы Пентагона назвал готовность ВВС США худшей за всю историю

В письменных ответах членам комитета Файнберг также отметил, что возможности ВВС не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. По его мнению, для решения проблемы необходимы инвестиции в развитие самолетов среднего и дальнего радиуса действия, модернизацию боеприпасов и обучение летного и инженерно-технического состава ВВС.