Швед: в Беларуси в 2024 году на 14% сократилось количество зарегистрированных преступлений

«В прошлом году органами прокуратуры проделана значительная работа по защите прав граждан, интересов общества и государства. Обеспечен надзор при проведении избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь. Выборы прошли спокойно, без чрезвычайных происшествий и в полном соответствии с законодательством. В прошлом году на 14% сократилось количество зарегистрированных преступлений. Это наименьшее число преступлений за последние 30 лет», — рассказал Андрей Швед.
Снизилось количество особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья людей. «В частности, на 22% меньше совершено убийств. В сравнении с 2007 годом их число уменьшилось в 4 раза. Сохраняется положительная тенденция сокращения количества погибших от преступлений. Меньше совершено краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также преступлений, связанных с домашним насилием», — отметил генпрокурор.