Швед: в Беларуси в 2024 году на 14% сократилось количество зарегистрированных преступлений

Снизилось количество особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья людей. «В частности, на 22% меньше совершено убийств. В сравнении с 2007 годом их число уменьшилось в 4 раза. Сохраняется положительная тенденция сокращения количества погибших от преступлений. Меньше совершено краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также преступлений, связанных с домашним насилием», — отметил генпрокурор.