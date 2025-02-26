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В США отменили финансирование в размере $32 млн для СМИ в Молдавии

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) отменил выделение $32 млн на проекты для СМИ в Молдавии.

Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

Денежные средства планировалось предоставить в том числе на программы для СМИ, которые «способствуют демократии, инклюзивности и подотчётности» в Молдавии.