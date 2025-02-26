В США отменили финансирование в размере $32 млн для СМИ в Молдавии

Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.
Денежные средства планировалось предоставить в том числе на программы для СМИ, которые «способствуют демократии, инклюзивности и подотчётности» в Молдавии.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) отменил выделение $32 млн на проекты для СМИ в Молдавии.
Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.
Денежные средства планировалось предоставить в том числе на программы для СМИ, которые «способствуют демократии, инклюзивности и подотчётности» в Молдавии.