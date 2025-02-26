Мажилис ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

«Сфера услуг является одним из ключевых драйверов глобального экономического роста. В развитых странах на услуги приходится около 70% мирового ВВП, а в развивающихся — 50%. В Казахстане доля сферы услуг превышает 50%, в странах СНГ этот показатель составляет от 40% до 60%», — сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пленарном заседании мажилиса.