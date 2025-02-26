Мажилис ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

«Сфера услуг является одним из ключевых драйверов глобального экономического роста. В развитых странах на услуги приходится около 70% мирового ВВП, а в развивающихся — 50%. В Казахстане доля сферы услуг превышает 50%, в странах СНГ этот показатель составляет от 40% до 60%», — сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пленарном заседании мажилиса.
По словам министра, доля услуг в мировом ВВП продолжает расти.
«На фоне стремительного развития современных технологий такая тенденция будет только усиливаться. Поэтому для нас важно уделять особое внимание торговле услугами. Соглашение позволит закрепить обязательства по предоставлению более выгодных условий для поставщиков услуг из стран СНГ на партнерских рынках», — отметил он.
По данным министерства, за 9 месяцев 2024 года объем торговли Казахстана со странами СНГ в сфере услуг составил 3,2 млрд долларов, из которых экспорт услуг — 1,61 млрд долларов.
«В структуре экспорта представлены услуги в сфере бизнеса, транспорта, телекоммуникаций, экологии, финансов, образования, строительства и туризма», — уточнил Арман Шаккалиев.
Импорт услуг из стран СНГ составил 1,59 млрд долларов, включая телекоммуникационные и туристические услуги.
«Соглашение также предусматривает высокий уровень защиты интересов инвесторов в соответствии с международной практикой. Общий приток прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в Казахстан за 9 месяцев прошлого года составил 2,8 млрд долларов», — добавил он.
Министр также отметил, что соглашение не затрагивает вопросы, связанные с государственными закупками и регулированием природных ресурсов.
«Ратификация соглашения позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами СНГ и создать благоприятные условия для открытия филиалов казахстанских предприятий в СНГ», — заключил Арман Шаккалиев.
Отметим, на заседании совета глав правительств СНГ в Москве премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что четверть внешней торговли Казахстана приходится на рынки стран СНГ. В связи с этим существует необходимость системного выявления и устранения существующих барьеров.