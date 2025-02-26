В МИД Белоруссии рассказали о договоре с Россией о гарантиях безопасности

«Основной целью документа является укрепление национальной безопасности Республики Беларусь. Договор решает задачи повышения стабильности и безопасности в регионе, четко расставляет приоритеты в пользу мирного порядка разрешения любых споров, носит исключительно оборонительный характер, не направлен против интересов какого-либо конкретного государства, не определяет кого-либо в качестве врага или угрозы», — сказал Амбразевич в среду в Минске в парламенте, представляя депутатам законопроект о ратификации договора.
По его словам, документ закрепляет взаимные гарантии по осуществлению мер со стороны союзника, включая ответные военные меры, а также создает дополнительные условия как для предотвращения возникновения угроз, так и для реагирования на угрозы и непосредственно на акт агрессии против сторон договора и Союзного государства в целом.
Амбразевич подчеркнул, что необходимость заключения договора продиктована нарастающим количеством вызовов и угроз, включая военные и гибридные, с которыми столкнулась в Белоруссия в последнее время. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью в глобальном и региональном масштабе характеризуется деградацией системы гарантий, мер доверия и контроля над вооружениями, в том числе вследствие отказа большинства стран западных соседей республики от соблюдения ими международных обязательств в этой области. «На фоне непрозрачности и непредсказуемости (действий — ред.) наши западные партнеры продолжают наращивать наступательный потенциал вдоль белорусской границы», — сказал замминистра.