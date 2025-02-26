Defense One: США приступили к разработке новой ПВО «Золотой купол»

Согласно статье, в Министерстве обороны США подтвердили, что инициатива Трампа «Железный купол для Америки», которую он анонсировал 27 января, была официально переименована в «Золотой купол». Министр обороны Пит Хегсет в видеоролике от 20 февраля упоминал как «Золотой купол», так и «Железный купол».