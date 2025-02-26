Defense One: США приступили к разработке новой ПВО «Золотой купол»

Согласно статье, в Министерстве обороны США подтвердили, что инициатива Трампа «Железный купол для Америки», которую он анонсировал 27 января, была официально переименована в «Золотой купол». Министр обороны Пит Хегсет в видеоролике от 20 февраля упоминал как «Золотой купол», так и «Железный купол».
Команда планирования завершит работу в течение нескольких недель. Она определит, какие действующие программы будут содействовать новому проекту, и выявит остающиеся пробелы для создания системы ПРО.
Распоряжение Трампа также предусматривает включение в систему «Золотой купол» ракет-перехватчиков космического базирования, что является важным изменением в политике США.
Кроме того, проблемой может стать финансирование нового проекта. Оплата противоракетного щита «Золотой купол» в нынешних бюджетных условиях будет «тяжелым испытанием», предупредил глава Командования космических операций США, генерал Брэдли Ченс Зальцман.