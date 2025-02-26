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Defense One: США приступили к разработке новой ПВО «Золотой купол»

Космические силы США сформировали команду экспертов, чтобы оценить, какие из текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента Дональда Трампа «Железный купол для Америки», а какие — нуждаются в доработке, сообщает Defense One.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в Министерстве обороны США подтвердили, что инициатива Трампа «Железный купол для Америки», которую он анонсировал 27 января, была официально переименована в «Золотой купол». Министр обороны Пит Хегсет в видеоролике от 20 февраля упоминал как «Золотой купол», так и «Железный купол».

Созданная служба будет играть «ключевую роль» в проекте «Золотой купол» — «противоракетном щите следующего поколения» для защиты США от ракет и других воздушных атак.

Команда планирования завершит работу в течение нескольких недель. Она определит, какие действующие программы будут содействовать новому проекту, и выявит остающиеся пробелы для создания системы ПРО.

Распоряжение Трампа также предусматривает включение в систему «Золотой купол» ракет-перехватчиков космического базирования, что является важным изменением в политике США.

Однако возможность создания таких ракет и сроки их размещения пока остаются неопределенными.

Кроме того, проблемой может стать финансирование нового проекта. Оплата противоракетного щита «Золотой купол» в нынешних бюджетных условиях будет «тяжелым испытанием», предупредил глава Командования космических операций США, генерал Брэдли Ченс Зальцман.