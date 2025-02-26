Путин назначил нового начальника полиции в Московской области

По данным издания, генерал-майор Цуркан в начале карьеры служил оперативным сотрудником. Потом он стал руководителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Серпухове. Затем его назначили руководителем полиции Протвино. В 2016 году он возглавил подмосковное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а в 2019 года стал заместителем начальника полиции по оперативной работе подмосковного главка.