Кремль: Путин и Трамп могут созвониться в любой момент

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили шаги для восстановления двусторонних отношений и формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Стороны также решили восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях.