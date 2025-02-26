Почему на Западе такая дорогая жизнь? Рыженков привел несколько важных цифр

Он задался вопросом, о каких успехах в деле разоружения будут говорить представители этих государств. Максим Рыженков привел в пример Великобританию, которая, как сообщалось в новостях, увеличивает расходы на оборону на 0,7%. «А в это время внизу бегущей строкой шла информация о том, что почти на 7% увеличатся расходы домохозяйств на коммунальные нужды: отопление, электричество, воду и так далее. Совпадение этих двух цифр? Считайте, что совпадение», — сказал дипломат.