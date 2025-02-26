Почему на Западе такая дорогая жизнь? Рыженков привел несколько важных цифр

«Сегодня мировые военные расходы просто зашкаливают. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2023 году общие военные расходы выросли на 7% и превысили $2,5 трлн. В Европе эти расходы выросли на 16%, составили почти $600 млрд. А некоторые страны за последние годы увеличили свои расходы на военные нужды в десятки раз. Мы чужие деньги не считаем, но просто для справедливости приводим эти цифры», — заявил министр.
Он задался вопросом, о каких успехах в деле разоружения будут говорить представители этих государств. Максим Рыженков привел в пример Великобританию, которая, как сообщалось в новостях, увеличивает расходы на оборону на 0,7%. «А в это время внизу бегущей строкой шла информация о том, что почти на 7% увеличатся расходы домохозяйств на коммунальные нужды: отопление, электричество, воду и так далее. Совпадение этих двух цифр? Считайте, что совпадение», — сказал дипломат.
Еще один пример — Польша. Ее власти неоднократно заявляли, что намерены создать самую сильную армию в Европе. В 2023 году военные расходы Польши составили почти $34 млрд или около 20% государственного бюджета страны. На эти же цели в этом году Польша планирует затратить уже $46 млрд.
«Скажите мне, это все в оборонительных целях? И разве так поступают страны, которые не хотят войны? Для нас это смешно», — подчеркнул дипломат.
Он также обратил внимание, что военные расходы Литвы в 2024 году составили более 11% госбюджета страны. И если Литва направит на военные расходы до 7% ВВП, как хочет сегодня НАТО, то на эти нужды уйдет почти четверть всех госрасходов.
«А если мы возьмем другую нашу соседку, Латвию, — с такими подходами она вынуждена будет тратить на вооружение до трети всех государственных расходов. Неплохо, если бы эту цифровую эквилибристику видели и осознавали граждане этих государств. Тогда они поймут, почему так дорого им обходятся услуги здравоохранения, образования, почему социальная, общественная инфраструктура их стран приходит в упадок. Мы как соседи это видим», — заметил Максим Рыженков.