Швед: уровень коррупции в сфере промышленности остается высоким

Генеральный прокурор выступил перед парламентариями с информацией о результатах деятельности в 2024 году. «Генеральной прокуратурой только по фактам взяточничества возбуждено 56 уголовных дел. В последние годы остается высоким уровень коррупции в сфере промышленности. Половина выявленных преступлений — факты получения взяток. Как правило, денежные средства передавались должностным лицам за лоббирование интересов частных предприятий, — рассказал Андрей Швед. — За последние три года в акционерных обществах “МАЗ”, “МТЗ”, “БелАЗ”, “Атлант” и на предприятиях, входящих в их структуру, за получение взяток осуждено 35 лиц, занимавших руководящие должности».