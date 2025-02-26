Швед: уровень коррупции в сфере промышленности остается высоким

Швед о борьбе с коррупцией: будет уделяться внимание тем районам, где годами не выявляются такие факты Швед: в комиссию по возвращению уехавших граждан на родину стали обращаться активнее Швед: в Беларуси в 2024 году на 14% сократилось количество зарегистрированных преступлений.
Генеральный прокурор выступил перед парламентариями с информацией о результатах деятельности в 2024 году. «Генеральной прокуратурой только по фактам взяточничества возбуждено 56 уголовных дел. В последние годы остается высоким уровень коррупции в сфере промышленности. Половина выявленных преступлений — факты получения взяток. Как правило, денежные средства передавались должностным лицам за лоббирование интересов частных предприятий, — рассказал Андрей Швед. — За последние три года в акционерных обществах “МАЗ”, “МТЗ”, “БелАЗ”, “Атлант” и на предприятиях, входящих в их структуру, за получение взяток осуждено 35 лиц, занимавших руководящие должности».
Швед рассказал о принятых мерах предупреждения и пресечения киберпреступлений Швед: количество экстремистских преступлений в 2024 году сократилось вдвое.
В настоящее время Совет Министров осуществляет реализацию предложений Генеральной прокуратуры, в том числе по обеспечению прозрачности процедур закупок, об усилении контроля со стороны министерств за подчиненными организациями, отметил генпрокурор. «Прокуроры более активно выступали в трудовых коллективах и активизировали работу по профилактике коррупционных правонарушений, вносили акты надзора и информировали госорганы. По требованию органов прокуратуры за предоставление незаконного вознаграждения в интересах юридического лица к административной ответственности привлечено 90 организаций. Общая сумма наложенных взысканий составила более Br900 тыс.».