Юрий Слюсарь объявил о запуске в регионе кадровой программы «Время героев»

О запуске программы «Время героев» в Ростовской области объявил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«“Герои Дона” — образовательная программа для участников и ветеранов СВО, старт которой мы дали сегодня. Это региональное продолжение президентского проекта “Время Героев” у нас в Ростовской области. В ней смогут принять участие и те бойцы, кто демобилизовался, и те, кто сегодня — на фронте. Люди, которые прошли настоящую школу жизни, доказали, что готовы брать на себя ответственность, работать в нестандартных условиях и служить людям в мирной жизни», — написал глава донского региона на своей странице в Телеграм.
Областной проект поможет бойцам пройти важную кадровую подготовку по востребованным направлениям. Обучение стартует в сентябре и будет проходить на базе академии РАНХиГС в течение года — начнётся оно в сентябре. Подать заявки можно будет с 24 марта по 18 апреля. Программой предусмотрены стажировки и работа с наставниками.
«В органах власти, региональной и муниципальной, в наших бюджетных учреждениях и организациях, также как и в других сферах не хватает специалистов. Поэтому мы возлагаем на программу “Герои Дона” большие надежды. Ее выпускники станут достойным кадровым резервом нашего региона, — считает Юрий Слюсарь. — Приглашаю наших защитников, героев Дона принять участие в программе. Перед органами власти в Ростовской области стоит много задач, и жители ждут результатов в их решении. Уверен, вместе мы сможем их добиться».
Все поданные заявки рассмотрит общественный совет, который возглавил лично глава региона. В ближайшее время на Дону также начнёт работать сайт с подробной информацией для участников проекта.