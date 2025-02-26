Юрий Слюсарь объявил о запуске в регионе кадровой программы «Время героев»

«“Герои Дона” — образовательная программа для участников и ветеранов СВО, старт которой мы дали сегодня. Это региональное продолжение президентского проекта “Время Героев” у нас в Ростовской области. В ней смогут принять участие и те бойцы, кто демобилизовался, и те, кто сегодня — на фронте. Люди, которые прошли настоящую школу жизни, доказали, что готовы брать на себя ответственность, работать в нестандартных условиях и служить людям в мирной жизни», — написал глава донского региона на своей странице в Телеграм.