Вячеслав Федорищев провел совещание по инвестклимату

«Мы впервые таким большим кругом обсудили состояние дел в этой сфере. Сфера всеобъемлющая. У всех здесь присутствующих есть очень большой пласт совместной работы с нами. Мы должны определить для себя четкое целеполагание и достаточно быстро к нему идти. Некоторые реформы мы уже запустили, например, по градостроительной политике, забрали полномочия с муниципального органа на регион. Это первый шаг. Но нам предстоит сделать еще многое, чтобы оказание этих услуг стало правильным и удобным».