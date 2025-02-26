Вологодского вице-губернатора Алексеева задержали за вымогательство ?100 млн

В Москве 25 февраля задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона Кирилла Бочарова. Их обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. По данным «Ъ», ее Алексеев и Бочаров вымогали у вологодской лесопромышленной компании за возобновление договора об аренде земельных участков под вырубку леса. Задержание вице-губернатора подтвердил глава региона Георгий Филимонов. При этом он заявил, что Алексеев не имел никакого отношения к лесной отрасли Вологодчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».