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Главное из брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail собрала ключевые заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В ближайшее время новые телефонные переговоры Путина и Трампа не планируются. Диалог будет возобновлен при необходимости, пока планов нет.

Личную встречу лидеров необходимо хорошо подготовить. Сейчас формируются контакты по линии МИД, и такие переговоры будут продолжены.

РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с США в самых разных областях.

Россия не обсуждала привлечение миротворцев из Китая для решения украинского конфликта.

Официальных заявлений по поводу визита Зеленского в США нет. И будет ли на встрече обсуждаться соглашение по редкоземельным металлам — не известно.

Отмена моратория на смертную казнь еще не обсуждалась в Кремле (по результатам опроса ВЦИОМ, почти половина граждан России — 49% —считает, что смертную казнь можно разрешить).

Владимир Путин и глава Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в среду проведут переговоры в Кремле. Они пройдут как узком, так и в широком составах. Также запланирован рабочий обед.

Песков Дмитрий