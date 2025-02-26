Главное из брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

В ближайшее время новые телефонные переговоры Путина и Трампа не планируются. Диалог будет возобновлен при необходимости, пока планов нет.
Личную встречу лидеров необходимо хорошо подготовить. Сейчас формируются контакты по линии МИД, и такие переговоры будут продолжены.
РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с США в самых разных областях.
Россия не обсуждала привлечение миротворцев из Китая для решения украинского конфликта.
Официальных заявлений по поводу визита Зеленского в США нет. И будет ли на встрече обсуждаться соглашение по редкоземельным металлам — не известно.
Отмена моратория на смертную казнь еще не обсуждалась в Кремле (по результатам опроса ВЦИОМ, почти половина граждан России — 49% —считает, что смертную казнь можно разрешить).
Владимир Путин и глава Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в среду проведут переговоры в Кремле. Они пройдут как узком, так и в широком составах. Также запланирован рабочий обед.