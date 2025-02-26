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Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности Правительства, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры. Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе Правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.

В завершение Президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.