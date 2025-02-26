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Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Кубы

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Виталий Борчук 25 февраля вручил верительные грамоты Президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: МИД

В ходе встречи стороны отметили долгосрочные дружеские и партнерские отношения Беларуси и Кубы, взаимную политическую поддержку на международной арене, обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах.

Президент Кубы передал свои искренние поздравления Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю уверенной победы на прошедших выборах.

По завершении встречи посол Беларуси возложил венок к мемориалу национального героя Кубы Хосе Марти.