Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Кубы

В ходе встречи стороны отметили долгосрочные дружеские и партнерские отношения Беларуси и Кубы, взаимную политическую поддержку на международной арене, обсудили состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической и научно-технологической сферах.
Президент Кубы передал свои искренние поздравления Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю уверенной победы на прошедших выборах.
По завершении встречи посол Беларуси возложил венок к мемориалу национального героя Кубы Хосе Марти.