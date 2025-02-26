Амбразевич: Москва и Минск определили порядок использования ТЯО

Решение об использовании тактического ядерного оружия для защиты Беларуси принимается в порядке, согласованном сторонами. Этот порядок с соответствующими ведомствами России определен и согласован.
По его словам, речь идет о том, что ТЯО применяется после соответствующего обращения, естественно при вовлеченности глав государств в эту процедуру.
Взаимодействие с ОДКБ
Замглавы МИД Беларуси, представляя проект закона о гарантиях безопасности, также отметил, что документ не затрагивает интересы партнеров по ОДКБ.
Обязательства (Москвы и Минска — Sputnik) не будут затрагивать интересы третьих государств в рамках ОДКБ.
По словам Амбразевича, договор имеет оборонительную направленность и не затрагивает интересы партнеров.
Договор не затрагивает право государств-участников на индивидуальную и коллективную оборону от агрессии, в том числе в соответствии с уставом ООН.
Сегодня белорусские депутаты ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности. Немного раньше договор ратифицировал Совфед РФ.
Размещение ТЯО в Беларуси
Главы оборонных ведомств Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу 25 мая 2023 года подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Белорусские летчики и ракетчики прошли специальную подготовку в России, чтобы получить навыки обращения со специальным видом вооружений.
16 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что первые ядерные заряды доставлены в Беларусь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что размещение ядерного оружия было его просьбой российской стороне.